Teresópolis volta ao estado de atenção

SÃO PAULO, 9 - A cidade de Teresópolis, na região serrana do Rio, decretou estágio de atenção no fim da manhã desta segunda-feira, 9, em função das previsões de chuva para a região, conforme informações da Prefeitura da cidade.

A mudança para o estágio de atenção aconteceu às 12h50 por causa de áreas de instabilidade provocadas pela passagem de uma frente fria pelo oceano, que poderão provocar chuva moderada na tarde desta segunda-feira.

De acordo com a CPTEC, a previsão do tempo para esta segunda, no Rio, é de tempo nublado com pancadas de chuva.

Na tarde da última sexta-feira, 6, um temporal causou deslizamentos na região e a morte de cinco pessoas; 24 ficaram feridas e 994 desabrigadas.