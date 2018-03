Tereza Campello não vê ''mágica'' contra pobreza

Tereza só aceitou o convite da presidente Dilma Rousseff para assumir a pasta depois de submeter a decisão a uma junta médica: ela começa na semana que vem tratamento de quimioterapia, na sequência da retirada de novo tumor de mama. No discurso de posse, a economista e ex-subchefe de avaliação e monitoramento da Casa Civil fez um agradecimento especial à medica infectologista Lena Peres. "Ela salvou minha vida duas vezes."

Na primeira, Tereza, grávida, teve diagnosticada uma infecção no cérebro. Em 2007, exames mostraram um tumor benigno também no cérebro, o que a levou a uma cirurgia.

Uma das suas primeiras tarefas será definir o plano de erradicação da pobreza extrema, promessa de Dilma. O reajuste do valor do Bolsa-Família fará parte dessa estratégia. Ontem ela apontou uma diferença na visão sobre o programa, ao definir como principal desafio a "inclusão produtiva". Defendeu o reforço de ações que permitam que as famílias "deixem de precisar do benefício", as chamadas portas de saída.