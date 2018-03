Teríamos prazer em receber Madonna em Brasília, diz Dilma

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, informou nesta terça-feira, 10, no Rio que um encontro dela e de dona Marisa Letícia, com Madonna, que está visitando o Brasil, está sendo avaliado pelas assessorias da cantora e da primeira dama. "Teríamos imenso prazer em receber a Madonna em Brasília", disse a ministra em entrevista coletiva no Palácio da Cidade.

Veja também:

Casal de turistas janta no mesmo restaurante de Madonna

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta tarde, a cantora deixou o hotel em Ipanema onde está hospedada desde segunda-feira. Ela seguia numa Mercedes-Benz prata, cercada de batedores, para o bairro do Jardim Botânico, na zona sul. Policiais militares e seguranças ocuparam a saída da garagem para proteger a popstar. Foram instalados alambrados para evitar que jornalistas e os poucos fãs que estão na frente do hotel se aproximem do carro da cantora. O trânsito está complicado na área.

Não foi divulgado para onde a cantora ia. Ontem à noite ela foi jantar com seu namorado, o modelo brasileiro Jesus Luz, em um restaurante japonês da zona sul.

A rainha do pop está de volta ao País em uma visita com um foco social. A agenda da cantora é envolta em mistérios. Seu maior interesse na capital fluminense é discutir um projeto para crianças carentes numa favela, nos moldes do que ela tem no Malauí.