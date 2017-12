Termina a greve do Metrô de São Paulo Está encerrada, pelo menos até terça-feira, a greve dos metroviários de São Paulo. A categoria decidiu, durante assembléia, retornar ao trabalho nas próximas 2 horas. Os metroviários atenderam o pedido feito pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Francisco Fausto, para que a greve fosse suspensa pelo menos até a próxima terça-feira, quando haverá outra reunião de conciliação no TST, em Brasília. A proposta foi aprovada por unanimidade pela categoria. Os metroviários já estão deixando a quadra do sindicato, na zona leste, onde ocorreu a assembléia, em direção aos postos de trabalho. Ainda não se sabe a que horas os trens começarão a circular.