Termina depoimento de Thor Batista sobre acidente no Rio

RIO DE JANEIRO - O filho do empresário Eike Batista, Thor Batista, prestou depoimento nesta quarta-feira, 21, na 61.ª Delegacia de Polícia (Xerém), na Baixada Fluminense, para dar explicações a respeito do atropelamento e morte do ciclista Wanderson Pereira da Silva. Ele começou a depor por volta das 12h40 e terminou às 14h. Ao sair da delegacia, fez uma breve declaração à imprensa. "Lamento profundamente a perda do Wanderson e respeito a dor da família. Mesmo convicto da minha inocência, confirmo que vou prestar toda a assistência à família", afirmou.

O advogado de Thor, Celso Vilardi, reafirmou que não há relação entre a quantidade de pontos na habilitação do jovem e o acidente. "Ele não foi notificado e a habilitação era válida. Existem elementos seguros pra afirmar que o atropelamento aconteceu no meio da pista. Foi um acidente inevitável", disse.

A defesa de Thor informou que está fazendo um levantamento destes pontos, alegando que o jovem trocou de carro várias vezes e em muitas ocasiões sai com motorista e segurança, e portanto as multas poderiam não ser dele. A perícia vai confirmar a velocidade, mas Thor disse que estava dentro da velocidade permitida.

De acordo com o delegado da 61.ª DP, Mário Roberto Arruda, foram ouvidos hoje Thor e um amigo dele que estava como passageiro do veículo no momento da colisão. Arruda afirma que ainda há depoimentos para serem coletados e, por isso, não revelará o teor do que foi dito para não influenciar as testemunhas. "Pelo que estou apurando até agora, a princípio a vítima estava atravessando a rua", afirmou o delegado.

O delegado disse que não sabe quantas pessoas ainda devem ser ouvidas, mas uma testemunha ainda a ser identificada é a prioridade da investigação. Arruda falou ainda que a finalização do inquérito depende ainda da chegada do laudo técnico e perícia do acidente, que pode demorar 20 dias para ficar pronto.

Acidente. Thor saiu às 18h de um restaurante em Itaipava, e o acidente ocorreu por volta das 19h30, no km 101 da BR-040. Momentos antes, Thor havia ultrapassado um veículo de passeio, mas o advogado dele disse que não haveria qualquer relação com o atropelamento. Caso seja comprovado que ele estava acima da velocidade, Thor poderá ser indiciado por homicídio culposo, cuja pena varia de dois a quatro anos de prisão.