Termina greve de motoristas e cobradores em SP Terminou início da noite desta terça-feira a greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. A decisão foi tomada pela categoria em assembléia realizada nesta noite na capital paulista. Eles ratificaram o acordo firmado com o sindicato das empresas que prevê, entre outras cláusulas, reajuste de 6%. No último dia de greve, de acordo com a assessoria de imprensa da São Paulo Transporte (SPTrans), nove ônibus foram depredados, sendo quatro da Viação Santa Brígida, que atende bairros da região noroeste da capital, e outros cinco da Viação Tupi, que atende a zona sul. Ontem, o saldo foi de 19 ônibus depredados. Ainda segundo a SPTrans, no início desta noite, alguns veículos da Viação Cidade Tiradentes voltaram a circular normalmente na capital paulista. De acordo com balanço da empresa, cerca de 250 ônibus circularam hoje à tarde na cidade, pertencentes as viações Santa Brígida, Tupi e da Cooperativa Comunitária de Transportes Coletivos (CCTC).