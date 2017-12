Termina greve do metrô em Recife O metrô do Recife (Metrorec) voltou a funcionar na manhã desta sexta-feira. Um acordo firmado entre os representantes dos metroviários e a diretoria do Metrorec encerrou a greve de dois dias. De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários do Metrô, Cirano Lopes, ficou definido que a empresa vai manter as cláusulas sociais, acertadas há três meses, até o dia 31 de outubro, prazo dado pela Justiça para assinatura do acordo coletivo que irá garantir a permanência desses benefícios. Na próxima quarta-feira, o presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), João Luís Dias, vai se reunir com representantes dos metroviários para tratar do dissídio coletivo. O encontro será na sede da Procuradoria Regional do Trabalho.