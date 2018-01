Termina motim em unidade de menores em Salvador No final da noite de quarta-feira, homens da Tropa de Choque da Polícia Militar invadiram a sede da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac) de Salvador (BA), e puseram fim a um motim iniciado no final do horário de jantar. Os setenta menores rebelados, que chegaram a tomaram oito agentes educacionais como reféns, reivindicavam um maior tempo para o café da manhã, banho de sol e para fumar cigarros. Não há informações sobre menores feridos. Não houve fugas, pois o prédio ficou cercado durante quase todo o motim.