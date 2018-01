Termina neste sábado a temporada de dias mais longos

Depois de 126 dias de tardes mais longas, o horário de verão termina à meia-noite deste sábado, 16. Quem vive em um dos dez estados cujo o horário foi adotado (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, na região Sul; São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e Centro-Oeste; e o Distrito Federal) terá de atrasar o relógio em uma hora. Para os paulistanos, a volta ao horário normal, no sábado, significará uma hora a mais para usar os transportes públicos. Todos os ônibus, trens ou metrôs que estiverem em circulação à meia-noite terão de estender o funcionamento por mais uma hora. Os ônibus que param de circular antes da meia-noite sofrerão alterações. Em outubro de 2007, quando teve início o horário, o governo federal tinha como meta economizar 2 mil megawatts. No ano passado, foram poupados 1,9 mil megawatts, abaixo dos 2,5 mil do verão de 2005. A economia de energia ocorre principalmente porque, neste período, a iluminação pública começa a ser utilizada uma hora mais tarde.