Termina rebelião de presos em Santo Antonio de Jesus (BA) Terminou no final da tarde desta segunda-feira, 19, a rebelião que os 68 presos da Delegacia de Santo Antônio de Jesus (BA), a 184 quilômetros de Salvador, realizaram na unidade desde as 12h30. Os detentos quebraram celas, atearam fogo em colchões e conseguiram interligar os dois pavilhões do complexo por um túnel. Eles reivindicavam transferências dos presos já condenados para presídios. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio e, segundo a delegada Rogéria Araújo, o motim foi contornado com a promessa de mais agilidade na checagem dos processos de transferências. De acordo com ela, não houve fugas e nenhum preso ficou ferido com gravidade.