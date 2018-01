Termina rebelião em cadeia de Itaquaquecetuba Já está controlada a situação na Cadeia Pública de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, após três horas de rebelião. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, um preso foi morto e teve o corpo incendiado pelos colegas. Os rebelados também atearam fogo nas celas, que ficaram destruídas. O motim teria começado com uma briga entre os presos. A cadeia, que fica na Avenida Emancipação, no centro de Itaquaquecetuba, tem capacidade para 25 presos, mas abrigava 140. Aproximadamente 100 presos serão transferidos para cadeias da Grande São Paulo.