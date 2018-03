Termina rebelião em presídio de Salvador

Terminou, por volta das 16 horas desta quarta-feira, 1, a rebelião que mais de 700 detentos do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário do Estado da Bahia, no bairro da Mata Escura, na capital baiana, promoviam desde o meio-dia de domingo. Um carro do Corpo de Bombeiros, uma ambulância e dois ônibus vazios entraram no local. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos cinco reféns - três agentes penitenciários e dois presos considerados de boa conduta - que eram mantidos pelos amotinados.