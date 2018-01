Termina rebelião na Custódia de Campos Acabou no início desta tarde a rebelião de presos da Casa de Custódia Dalto Castro, em Campos, no Norte Fluminense. Desde o final da tarde de ontem os 430 detentos mantiveram dois policiais militares como reféns. O motim acabou sem nenhuma pessoa ferida. De acordo com informações de policiais do 8º Batalhão de Polícia, os presos fizeram várias reivindicações, desde a ampliação do horário de visitas até uma cela reservada para encontros amorosos. As negociações para a libertação dos reféns foi negociada por policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e acompanhada por representantes da Comissão de Direitos Humanos.