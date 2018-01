Termina rebelião no Carandiru Presos tentaram fugir na manhã de hoje da Penitenciária do Estado, no Complexo do Carandiru, zona norte de São Paulo. As primeiras informações diziam que um preso tinha conseguido fugir. De acordo com a Polícia Militar, três presos tentaram escapar enquanto um caminhão deixava o local, mas não conseguiram pois a polícia percebeu a tempo. Segundo a secretaria de Segurança Pública, a tentativa de fuga originou uma rebelião que foi prontamente controlada. Um funcionário chegou a ser feito refém mas logo em seguida foi solto. Os três detentos serão encaminhados ao 9º Distrito Policial.