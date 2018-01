Termina um dos seqüestros mais longos de SP A Delegacia Anti-Seqüestros de São Paulo confirmou esta manhã a libertação dos três filhos, menores de idade, de Claúdia Reali Ribeiro, namorada do empresário Alcides Diniz, irmão do empresário Abílio Diniz. Os adolescentes, João, 16, Antonio, 14, e Luiz Felipe, 11, foram libertados na Rodovia dos Imigrantes nesta madrugada após 56 dias em poder dos seqüestradores. No dia 14 de março, seis homens armados renderam o motorista da família, na casa deles, no bairro dos Jardins, e levaram Cláudia, de 46 anos, e seus três filhos. Ela foi libertada em 26 de março, mas os meninos continuaram reféns da quadrilha. O resgate foi pago e as negociações foram lideradas pelo pais dos adolescentes, João Geraldo Bordon. A polícia ainda não informou como se deu a libertação.