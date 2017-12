Termômetros marcaram 8,7 graus e frio bate recorde no Rio

O frio voltou a atingir a temperatura mais baixa do ano no Rio de Janeiro, segundo o Climatempo. Os termômetros marcaram 8,7 graus na Vila Militar, na zona norte do Rio, durante a madrugada. Na segunda-feira, 30, a mínima foi de 9,5 graus no Alto da Boa Vista. A cidade de Vitória, no Espírito Santo, também bateu o recorde nesta madrugada. Foram registrados 15,5 graus na estação do Instituto Nacional de Meteorologia. Na madrugada de segunda, a temperatura havia chegado a 15,9 graus, segundo o Climatempo.