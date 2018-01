Termômetros no Rio registram dia mais quente do inverno O Rio de Janeiro teve nesta quinta-feira, 10, o dia mais quente desde o início do inverno. Os termômetros marcaram máxima de 36,4 graus em Santa Cruz, na zona oeste, e mínima de 17,9 graus no Alto da Boa Vista, na zona norte. Além do calor, o ar seco também está afetando os cariocas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar está abaixo de 30% desde a última terça-feira e irá continuar assim até o próximo domingo. Na sexta-feira, a temperatura ainda deve permanecer elevada no Rio. A previsão é de tempo nublado a claro, com nevoeiro. Os termômetros deverão marcar máxima de 33 graus. Ressaca Em Macaé, no Norte Fluminense, três casas desabaram e outras 26 ameaçam cair por força de uma ressaca que atingiu, na última terça-feira, o litoral da cidade. Nove famílias foram encaminhadas para abrigos da prefeitura e outras vinte estão alojadas em casa de parentes e amigos. Ninguém ficou ferido.