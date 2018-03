Terras do Pontal são alvo principal No Pontal do Paranapanema, extremo oeste do Estado, os alvos são as fazendas localizadas no 15.º Perímetro, uma área de 92,6 mil hectares considerada devoluta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão de 26 de agosto. O MST vai pressionar o governo para destinar as áreas para a reforma agrária. "Com a decisão do STJ, após as eleições vamos avançar nessa questão das terras devolutas do Pontal", disse Gledson Mendes, da coordenação estadual.