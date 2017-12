Terremoto de magnitude 6,1 atinge região amazônica no Brasil Um terremoto com magnitude de 6,1 atingiu a região da Amazônia no Brasil na manhã deste sábado, informou a agência de acompanhamento geológico dos Estados Unidos. O tremor ocorreu pouco antes da 9h30 171 quilômetros a leste do município de Cruzeiro do Sul (AC), numa profundidade de 632 quilômetros.