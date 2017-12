Testemunha do caso de extorsão é ameaçada Uma testemunha do caso de extorsão ao padre Julio Lancellotti foi ameaçada por traficantes. O homem disse que o estão chamando de cagüete. No mesmo dia do depoimento da testemunha, o ex-interno da Febem Anderson Marcos Batista, sua mulher, Conceição Eletério, e Evandro Guimarães foram presos. O homem é dono da oficina em frente à pensão de Batista, no Belém, zona leste. Ele fechou seu negócio por temer represálias.