Testemunha liga PM da Rota a grupo de extermínio A Polícia Civil tenta identificar um policial militar de prenome Cassio e uma guarnição da viatura das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), de placa CMW 6439. Eles são investigados por participação num duplo homicídio e por ligação com 15 PMs do 37º Batalhão acusados de integrar grupo de extermínio envolvido na decapitação de quatro rapazes. Até agora, 11 militares foram indiciados. O prenome Cassio e as placas foram revelados ontem por um segurança, pai de J., de 15 anos, uma das vítimas do duplo homicídio. Testemunhas viram PMs da Rota abordar J. e Diego dos Santos, de 18 anos, em 15 de janeiro de 2008, na Estrada da Baronesa, zona sul. Eles foram acusados de roubar um carro. Diego e J. não foram levados ao 100º DP (Jardim Herculano), onde compareceram PMs, comunicando a localização do veículo. O corpo de Diego apareceu em 19 de janeiro, boiando na Represa do Guarapiranga. O corpo de J. foi encontrado em 25 de janeiro em Itapecerica da Serra, onde o grupo desovou quatro corpos decapitados. Ao delegado Pedro Arnaldo Buk Forli, do Setor de Homicídios da Delegacia Seccional de Taboão da Serra, o pai de J. contou que, ao chegar em casa, por volta de 22h40 de 15 de janeiro, foi informado por uma vizinha que o filho e o amigo foram abordados por PMs da Rota. Ela contou que a viatura seguiu para a Estrada da Baronesa. Em 19 de janeiro, o corpo de Diego foi encontrado. A PM foi avisada, mas demorou a chegar. O segurança foi a uma base e, ao voltar, encontrou um homem armado, com as narinas sujas de pó branco. Ele teria dito: "Não fui eu que matei nenhum dos dois". O homem foi embora. Depois de 40 minutos, chegaram PMs. Para surpresa do pai de J., um deles era o mesmo homem que aparecera pouco antes. Fardado, ele ocupava uma viatura do 37º Batalhão e na tarjeta de identificação aparecia o prenome Cassio.