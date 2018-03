Testemunha vai depor a favor de estagiário do STJ

Santos, que trabalhava como estagiário no STJ, apresentou queixa contra o ministro por "injúria real", que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele afirma que estava na fila do caixa rápido do Banco do Brasil, atrás de Pargendler, para fazer um depósito, quando o ministro teria começado a gritar: "Saia daqui, estou fazendo uma transação bancária." Em seguida, o presidente da corte o teria demitido sumariamente: "Eu sou o ministro Ari Pargendler. Isto aqui acabou para você."

O estudante garante que aguardava atrás da linha de espera do caixa. Segundo ele, o ministro teria puxado seu crachá diversas vezes a fim de ler seu nome. "Tive que me curvar para ele conseguir levar o crachá embora, porque ficou puxando com muita força", relatou na época o estudante, que disse ter continuado na fila e feito o depósito depois que o ministro foi embora.

O caso corre em segredo de Justiça no STF e o ministro Pargendler recusa-se a falar sobre o episódio. No início do mês, o advogado de Santos, Antonielle Julio, solicitou acesso às imagens do circuito de segurança da agência, mas foi informado pela gerência de que uma falha técnica ocorrida no dia impediu qualquer registro.