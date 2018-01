Testemunhas do acidente em estrada de SC começam a depor

As testemunhas do acidente que deixou 27 pessoas mortas e feriu cerca de 90 na BR-282, em Santa Catarina, vão começar a depor nesta segunda-feira, 15. Também nesta segunda, pode sair o pedido de libertação de Rosinei Ferrari, motorista que foi preso em flagrante acusado de homicídio doloso por ter furado o bloqueio de segurança e atropelado várias pessoas no segundo acidente no local, na terça-feira, 9. A polícia catarinense vai ouvir cerca de 150 testemunhas que presenciaram a tragédia. A advogada de Rosinei Ferrari, caminhoneiro que causou o segundo acidente, também entrará nesta segunda-feira com liminar na Justiça de Descanso, solicitando que seu cliente responda ao processo em liberdade. Nos hospitais de São Miguel D'Oeste, Maravilha e Chapecó, 26 feridos continuavam internados, sendo que três em estado grave Segundo os advogados que assumiram a defesa de Ferrari, os freios do veículo não funcionaram. A esperança deles é que os exames que serão feitos no tacógrafo comprovem o erro mecânico. Ferrari continuava internado na manhã desta segunda. De acordo com seus advogados, ele sofreu um corte profundo na nuca. A Polícia Rodoviária Federal informou em Maravilha, que deve fazer alterações no trecho da BR-282 onde ocorreu a tragédia. Inicialmente, serão colocados tachões na via e a fiscalização deve aumentar. Posteriormente, deverá ser instalada uma lombada eletrônica no local.