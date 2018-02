Testemunhas do Caso Enem serão ouvidas nesta quarta

SÃO PAULO - Cinco testemunhas de defesa no processo que apura o vazamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrido no ano passado, serão ouvidos na tarde desta quarta-feira, 22. O interrogatório dos réus deverá ocorrer na quinta-feira, 23.

Segundo a Justiça Federal de São Paulo, a audiência está prevista para começar às 14 horas, na 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo, e será presidida pelo juiz federal substituto Márcio Rached Milani a portas fechadas, pois o processo tramita em segredo de justiça.

O vazamento da prova foi revelado pelo 'Estado', em outubro de 2009, após dois homens tentarem vender o exame por R$ 500 mil. A reportagem avisou o Ministério da Educação (MEC) sobre o vazamento. O Enem, que ocorreria em outubro, acabou adiado para o mês de dezembro.