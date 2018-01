Teto de clube cai em Santa Maria e deixa pelo menos 16 feridos

O desabamento de parte do forro de gesso do salão de um clube particular de Santa Maria (RS) feriu ao menos 16 pessoas na madrugada deste domingo,2. Segundo a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento, o incidente ocorreu por volta das 4h, durante uma festa no Clube Recreativo Dores.

A informação a respeito do número de feridos foi fornecida à Polícia Civil pelos seguranças do próprio clube, já que nenhuma das vítimas procurou as autoridades. Ainda segundo a Polícia Civil, peritos deslocados de Porto Alegre, a cerca de 300 quilômetros de distância, chegaram à cidade por volta das 14h para inspecionar o salão onde a festa ocorria.

O salão onde parte do teto cedeu continua interditado, mas as demais dependências do clube estão funcionando normalmente.

O incidente ocorre pouco mais de um ano depois que 242 pessoas morreram em consequência de um incêndio na Boate Kiss, na mesma cidade. A reportagem também entrou em contato com a prefeitura e continua aguardando informações da Defesa Civil.