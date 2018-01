Teto de igreja cede e deixa 6 feridos em Vitória da Conquista

Parte do teto da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, localizada dentro de um convento de freiras, veio abaixo, por volta das 19h30 desta sexta-feira, na cidade de Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia. Seis pessoas, entre elas o padre Wesdras dos Santos Silva, ficaram feridas.

Cerca de 250 fiéis assistiam a uma missa de sétimo dia quando a estrutura de madeira do teto começou a ruir sobre o altar. Segundo os bombeiros, só não ocorreu uma tragédia porque o desabamento, apesar de atingir 40% do teto, aconteceu do meio da igreja para a frente, atingindo apenas os primeiros bancos.

Com fraturas na perna direita e na clavícula, o padre foi quem sofreu os piores ferimentos. Ele segue internado e deve passar por cirurgia neste sábado. Outras cinco pessoas, entre elas uma senhora de 69 anos e um menino de 2 anos, sofreram cortes na cabeça e outros tipos de escoriações. Os feridos foram distribuídos para os hospitais São Vicente e Unimec e para o pronto-socorro existente quase em frente à paróquia, na Avenida Cuba, bairro Jurema.

Segundo informações apuradas pelos bombeiros, o teto da igreja passou por uma reforma há 4 meses e é difícil acreditar em acidente causado por má conservação. Não chovia nem ventava forte no momento em que a estrutura cedeu. Como o restante da estrutura ameaça cair, a igreja foi interditada. Uma perícia vai ser realizada neste sábado no local.