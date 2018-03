Teto de igreja evangélica desaba em Salvador

O teto do templo da Assembleia de Deus no bairro de Caixa d'Água, em Salvador, desabou no fim da manhã desta quarta-feira, 24. Ninguém ficou ferido. Momentos antes, havia sete pessoas no local, trabalhando na troca do piso do imóvel, que recebe até 70 pessoas por culto, mas elas notaram que as vigas de sustentação começaram a rachar e deixaram o espaço.

A igreja funcionava no local, originalmente um imóvel residencial, havia oito anos. Como os servidores municipais da capital baiana estão em greve, em campanha por reajuste salarial, não há previsão de quando os técnicos da Defesa Civil de Salvador vão fazer a perícia no imóvel. A prefeitura também não sabe informar quando ocorreu a última vistoria no local.