Teto de loja desaba e deixa quatro feridos em Recife Por volta das 11h30 desta quinta-feira, 13, o teto de metal da loja de construções Ferreira Pinto, desabou levando com ele as paredes laterais do imóvel de 1,4 mil metros quadrados, localizado na Estrada dos Remédios, bairro de Afogados, zona oeste do Recife. Quatro pessoas ficaram feridas, nenhuma de forma grave. O trânsito foi interditado na área, assim como os imóveis do entorno da loja de material de construção. Residências próximas foram desocupadas para os bombeiros demolirem o restante das paredes que ficaram de pé e poderiam oferecer risco. Peritos do Instituto de Criminalística iriam começar a analisar as causas do desabamento depois da retirada dos escombros. A suspeita é de falha na sustentação do prédio onde a loja funcionava há cinco anos. O delegado de Afogados, José Durval instaurou inquérito para investigar a responsabilidade do acidente. No momento da queda, 19 funcionários e cerca de 10 clientes estava na loja. Segundo Everaldo Paulino de Oliveira, de 46 anos, um grande barulho, de repente, assustou a todos, que saíram correndo. Ele foi um dos feridos, mas não precisou ser hospitalizado. Os outros - Severino Francisco Barbosa, 53 anos, José Adaílson Marcelino da Silva, de 22, Fábio Henrique da Silva, de 24 e José Carlos dos Santos, de 37 - foram levados a hospitais locais e passam bem. No último dia 27 um prédio antigo da Rua Velha, no Bairro da Boa Vista, caiu e provocou a morte de sete pessoas que se encontravam em prédios vizinhos. Outros sete ficaram feridos. O imóvel estava desocupado e tinha estrutura comprometida.