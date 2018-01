Teto de shopping desaba em Pirituba O teto do shopping Pirituba, na avenida Benedito Andrade, em Pirituba, zona oeste da cidade, desabou por volta das 8 horas desta segunda-feira. O desabamento do teto aconteceu em uma área que estava sendo reformada e por isso que não era usada pelo shopping. Seis equipes do Corpo de bombeiros e o helicóptero Águia, da polícia militar, estão no local para resgatar os feridos. Dois funcionários que trabalham na reforma do shopping Pirituba ficaram feridos. Uma vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa. O outro ferido foi resgatado pelo helicóptero Águia, da Polícia militar.