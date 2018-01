Teto de Shopping desaba em Porto Velho

Uma parte do teto de gesso do Porto Velho Shopping desabou no início da noite desta quarta-feira, 11. Chovia muito no momento do acidente. Quatro pessoas ficaram feridas, mas nenhuma delas corre risco de morte. O centro de compras, localizado na esquina da Avenida Rio Madeira com Avenida Calama, no centro da cidade, estava lotado no momento do acidente. Está prevista para esta quinta-feira uma visita do presidente Lula a Porto Velho.