Texto sobre Brasil prevê debates ''problemáticos'' Sob o título Liberdade de Expressão - Brasil, 10/2010 a 03/2010, o relatório sobre o País prevê, com a reabertura do Congresso, um debate de temas "problemáticos", como regulação da mídia, exigência de diploma de jornalismo e cerceamento da liberdade de expressão comercial. Ele dá destaque à censura ao Estado, historiando a luta do jornal por uma decisão, pelo Judiciário, quanto ao mérito da ação.