Thaís do Big Brother encontra com seu clone socialite Durante o tempo em que ficou no programa Big Brother Brasil, da TV Globo, Thaís Macêdo foi comparada com o socialite Bruno Chateaubriand. Ela está aproveitando o carnaval para mostrar que é mesmo parecida com o novo amigo. Desfilaram juntos neste domingo pela escola de samba Vizinha Faladeira, foram ao baile do Copacabana Palace e hoje Thaís é convidada do socialite no seu camarote na Marquês de Sapucaí. "Não o conhecia antes da casa, e não sabia das comparações que faziam. Agora acho que somos parecidos mesmo. Mas ele é infinitamente mais bonito". Bruno e Thaís encontraram-se há três dias, a pedido de um jornal carioca. Ela não desfilará em nenhuma escola. Bruno sai mais tarde na Acadêmicos da Rocinha.