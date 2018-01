Thomaz Bastos, Lembo e Serra se encontram em SP Depois de uma semana marcada pela terceira série de ataques do PCC, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, e o governador de São Paulo, Cláudio Lembo, voltaram a se encontrar na noite deste domingo, em um evento comemorativo aos 60 anos da Comunidade Israelita no Brasil. Thomaz Bastos, Lembo e o candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, José Serra, se encontraram no gabinete do governador antes de participarem da abertura do evento na sede do governo paulista. Ao final do encontro, que durou cerca de 10 minutos, Lembo disse que foi apenas "um encontro social". O ministro e o candidato tucano ao governo paulista não quiseram dar entrevista. "Mantenho um diálogo solidário e permanente com o ministro. Não tínhamos porque tratar do assunto de Segurança Pública numa noite de festas como essa. Foi um encontro meramente social", disse o governador Cláudio Lembo.