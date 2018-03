Tião Viana antecipa posse para ir a Brasília

A solenidade foi realizada na Assembleia Legislativa e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Pedro Ranzi; do prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim; do vice-governador César Messias e do presidente da Assembleia, Edvaldo Magalhães, que declarou Tião Viana empossado governador do Acre à 1 hora da manhã de sábado.

Durante seu primeiro discurso, Tião Viana lembrou do trabalho no Senado e disse que sempre teve respeito pelo Legislativo. O governador garantiu aos cidadãos que está pronto para enfrentar os desafios atuais e os que estão por vir. "A política para mim não é inspiração, é consequência", afirmou.

Logo após receber a faixa de governador das mãos de Binho Marques, Tião Viana fez sua primeira visita oficial às obras do Pronto Socorro de Rio Branco, numa indicação de que pretende tratar do setor da saúde como uma de suas principais prioridades.