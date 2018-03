Tião Viana na frente em disputa apertada Com 99,02% dos votos apurados, a situação ainda era indefinida no Acre. Com 50,44% dos votos, Tião Viana (PT), que tinha 49,25%. O resultado apertado não foi detectado por nenhuma pesquisa. Na apuração, Bocalom chegou a ultrapassar Viana.