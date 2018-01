Tim Lopes gostava de matérias difíceis Tim Lopes era seu nome profissional. Ele nasceu Arcanjo Antonino Lopes, na Mangueira, na zona norte do Rio, onde passou a infância e voltava sempre para prestigiar a escola de samba do seu coração ou para desenvolver trabalhos sociais com as crianças da comunidade. Circulava com a mesma desenvoltura em biroscas da favela, bares da zona sul e gabinetes de governantes e empresários. Gostava de matérias difíceis, denúncias que precisavam ser apuradas e envolviam pesquisa, investigação e risco. Tal como esta última que lhe custou a vida. Tim nasceu de uma família humilde e começou a trabalhar em redação na antiga revista "Manchete", como contínuo, no final dos anos 60. De lá para cá, Tim teve uma carreira brilhante. Trabalhou em "O Globo", "O Dia", "Jornal do Brasil" e "Placar". No ano passado, Tim Lopes ganhou o primeiro Prêmio Esso de Telejornalismo, com a reportagem que fez para o "Jornal Nacional" sobre a venda livre drogas na Favela da Grota, no Complexo do Alemão, próximo da Favela Vila Cruzeiro onde foi visto pela última vez, no dia 2 de junho. Seu amigo há mais de 20 anos, o jornalista Alexandre Medeiros diz que aprendeu muita coisa com Tim, principalmente como chegar nas comunidades carentes e se aproximar dos moradores, sempre desconfiadas de quem é de fora. "Fui com Tim muitas vezes na Mangueira e, quando ele chegava, era uma festa." Tim foi padrinho da filha caçula de Medeiros, poucos dias antes de desaparecer. "Ao longo da vida, fizemos muitas matérias juntos e agora estávamos escrevendo um livro com perfis de sambistas do Rio. Agora, vou ter de acabar sozinho. É muito doloroso, mas vou em frente fazer esta homenagem a ele." Tim Lopes, ao longo de sua carreira, sempre optou por reportagens investigativas. Passou por caminhoneiro, para denunciar a máfia da Polícia Rodoviária, dormiu em favela e viveu em clínicas de dependentes químicos para mostrar as condições subumanas utilizadas no tratamento dos pacientes. Tim era querido pelos companheiros pelo seu bom humor e disposição para sempre ajudar quem estivesse precisando. Alegre, gostava de uma boa conversa nos botequins e de dançar nas gafieiras. Era casado há 10 anos com a designer Alessandra Wagner e tinha um filho do primeira casamento, Bruno Lopes, de 19 anos.