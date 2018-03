Tio confessa ter abusado e matado a sobrinha de 9 anos em MG

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

O caseiro, Francisco Rosa do Nascimento, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira, 22, acusado de ter matado a sobrinha, Alcinara Julia da Silva, de 9 anos, em Minas Gerais. A menina estava desaparecida desde o último sábado, 18, em Barroso. Segundo a polícia, Francisco confessou o assassinato durante depoimento, indicando um matagal, onde estaria o corpo da vítima. A menina foi encontrada enforcada com um pedaço de lençol e, de acordo com a polícia, ela sofreu abuso sexual.