Tiro de espingarda fere mãe e filha em Taubaté

Um disparo de arma acidental deixou mãe e filha baleadas, na noite desta segunda-feira, 4, no interior de uma residência localizada na Estrada Municipal do Pouso Frio, no limite entre Taubaté e Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba. Ambas as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro central de Pindamonhangaba, onde a criança segue internada em estado grave.

Policiais militares pararam um veículo, em alta velocidade, numa estrada de Taubaté. Ao volante estava Vadson Luiz de Paula, que socorria a mulher, Claudete dos Santos de Castro, de 25 anos, atingida de raspão no pescoço, e a filha, Maiara Tainara de Paula, de 3 anos, ferida na cabeça.

Luiz disse que o tiro que atingiu a esposa e a filha dele havia partido acidentalmente de uma espingarda que era manuseada pelo cunhado, de prenome Claudinei.

O rapaz, após atingir a irmã e a sobrinha, fugiu com a arma e segue desaparecido. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba.