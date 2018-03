Tiroteio deixa dois mortos no subúrbio do Rio

SÃO PAULO - Dois supostos traficantes morreram na manhã desta quarta-feira, 9, em uma troca de tiros com a Polícia Militar durante uma operação no Morro do Quieto, no Engenho Novo, subúrbio do Rio.

De acordo com o 3º BPM (Méier), a ação, de combate ao tráfico de drogas, começou por volta das 6 horas e terminou cerca de três horas depois. Um fuzil, uma pistola e grande quantidade de drogas foram recolhidos e encaminhados para a 25ª Delegacia de Polícia. Os suspeitos morreram a caminho do hospital.