Tiroteio deixa quatro feridos em Ribeirão Pires Dois suspeitos e dois policiais militares da 2ª Companhia do 30º Batalhão ficaram feridos, por volta das 23h30 de domingo, numa troca de tiros ocorrida na Rua João de Oliveira, na altura do nº 35, em frente a uma loja das Casas Bahia, no Centro de Ribeirão Pires, no Grande ABC, Região Metropolitana de São Paulo. Ao ser abordada pela viatura da PM, a dupla, que estava em uma moto, teria atirado contra os PMs, o que deu início ao confronto. Tanto os policiais quanto os supostos criminosos foram levados ao pronto-socorro do Hospital São Luís, de onde os PMs já foram liberados. Um dos suspeitos foi transferido para Mauá, cidade vizinha. O outro ocupante da moto foi encaminhado à delegacia de Ribeirão.