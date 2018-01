Tiroteio deixa quatro traficantes mortos na zona norte do Rio Uma troca de tiros entre traficantes dos morros de Congonhas e do Cajueiro e policiais militares do 9º Batalhão, de Rocha Miranda, terminou com um saldo de quatro criminosos mortos, por volta da 1h30 da madrugada desta terça-feira, 27, no bairro de Madureira, na zona norte da capital fluminense. Segundo a versão apresentada pelos policiais militares na 30ª Delegacia de Polícia, em Marechal Hermes, a equipe fazia patrulhamento pela Rua Ministro Edgar Romero, trecho localizado entre os dois morros, quando abordou ocupantes de um Celta, que segundo os policiais, era roubado. Os suspeitos teriam atirado contra os policiais dando início à fuga. Durante a troca de tiros, os quatro traficantes foram baleados. Mesmo encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Estadual Carlos Chagas, os traficantes não resistiram e morreram. Com a quadrilha, cujos integrantes não haviam sido identificados até às 5h30, os policiais apreenderam 3 revólveres calibre 38, uma pistola calibre 40, uma bomba de fabricação artesanal e um 1 quilo de maconha prensada.