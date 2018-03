Tiroteio deixa três mortos em São Bernardo do Campo Três suspeitos foram mortos e dois acabaram presos, por volta da 1 hora desta segunda-feira, numa troca de tiros com policiais militares do 6º Batalhão na cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O tiroteio ocorreu na Viela Passagem da Folhas, na Favela de Vila Esperança. Segundo a Polícia Militar, ao ser abordado pela viatura, o grupo atirou contra os policiais, causando o tiroteio. Nenhum policial ficou ferido e o caso seria registrado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Até às 6 horas desta manhã, o boletim de ocorrência ainda não havia sido encerrado nem os supostos criminosos identificados.