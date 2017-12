Tiroteio dentro de casa noturna deixa 14 feridos em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um tiroteio dentro de uma casa noturna deixou 14 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira, 3, em Porto Alegre. A polícia investiga o caso, mas ainda não tem informações definitivas do que ocorreu. Há suspeita de que uma mulher, depois de entrar na festa funk, tenha retirado armas da bolsa para entregá-las a dois ou três frequentadores, que passaram a disparar contra integrantes de uma gangue rival.

Durante o tumulto, algumas pessoas foram atingidas por balas de raspão e outras sofreram ferimentos por quedas e pisoteio. Quando a polícia chegou, 12 delas já haviam sido encaminhadas a hospitais. Das duas que ainda estavam no local, uma não quis receber atendimento médico alegando que só havia sofrido um raspão e outra foi levada a um hospital.

Até o final da manhã desta segunda-feira ainda não havia sido emitido boletim sobre o estado dos feridos.

Com informações dos frequentadores, a polícia perseguiu dois automóveis e deteve cinco suspeitos em bairros da zona leste de Porto Alegre. Eles prestariam depoimento ao longo da manhã. No pátio da casa noturna foi encontrada uma pistola.

O episódio, ocorrido por volta das 4 horas na Sttutgart Danceteria, no bairro Santana, foi o segundo com características semelhantes em poucas horas. Por volta das 22 horas de domingo, 2, seis homens que estavam diante de uma lanchonete no bairro Glória foram baleados por atiradores que passavam pela rua em um veículo. O estado de saúde deles não foi informado pelos hospitais.