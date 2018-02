Tiroteio durante assalto a banco deixa oito mortos no MA

Seis assaltantes morreram durante um tiroteio ocorrido em um assalto a uma agência bancária na cidade de Santa Luzia do Paruá, distante 394 km de São Luís, ocorrido na manhã desta terça-feira, 2. Um policial civil que prestava serviço como vigilante do banco também morreu e a gerente do banco foi baleada. Três pessoas que participaram do assalto foram presas e outra continua foragida.

De acordo com informações da Polícia Federal, os bandidos chegaram à agência bancária do Bradesco em dois veículos, uma Hilux e um Polo Branco, roubados aproximadamente 20 minutos antes do assalto. Mas no momento em que eles estavam executando o roubo, aproximadamente 20 policiais federais do Maranhão, do Pará e de Brasília (12 do Grupo de Operações Táticas da PF), já estavam na cidade. Eles cercaram a agência e deram voz de prisão aos dez assaltantes. Nesse instante, os bandidos reagiram com tiros de fuzis. Os policiais federais também revidaram com tiros de fuzis. O tiroteio durou aproximadamente 15 minutos. Até o fechamento desta edição, a PF não havia informado do valor em dinheiro que os assaltantes tentaram levar da agência bancária.

Segundo o superintendente da Polícia Federal no Maranhão, Fernando Segóvia, a PF já vinha monitorando essa quadrilha há vários meses por causa de vários assaltos a banco que eles cometeram no Maranhão e no Pará. No dia 27 de fevereiro, a PF descobriu que esses homens fariam um assalto em Santa Luzia do Paruá e montaram uma estratégia para desarticular essa quadrilha.

Ainda conforme o superintendente da PF, apesar do número elevado de mortos nesse confronto, ele considerou essa operação um sucesso. "A gente tem visto assaltos (no Maranhão) que acontecem e não há como a polícia evitar. Nesse momento, a gente já estava acompanhando. Existiam policiais acompanhando esses assaltantes, tínhamos policiais que vinham desde o Pará acompanhando (o grupo), e a gente conseguiu efetivamente descobrir o assalto antes que ele acontecesse. Com isso, a gente conseguiu montar a equipe de operações táticas, com 12 homens fortemente armados com fuzil para fazer esse enfrentamento", descreveu Fernando Segovia.

Ainda pelos dados da Polícia Federal, essa quadrilha era especialista em vários assaltos no Maranhão e também no Pará e alguns deles já agiam há "vários anos" nos dois estados. Pelos primeiros depoimentos dos assaltantes presos, a intenção deles era executar o assalto na segunda-feira pela manhã, mas eles resolveram atrasar em um dia a ação. Isso porque, o carro forte que abasteceria a agência bancária chegou à cidade apenas na tarde de segunda-feira, permanecendo por lá entre as 13h e as 15h. Todos os corpos dos bandidos mortos foram encaminhados para São Luís e a Polícia Federal já lavrou um auto de resistência contra os três integrantes da quadrilha que permanecem presos. Sobre aquele que ainda está foragido, a PF acredita que ele deve ser recapturado até esta quarta-feira, 3.

Notícia atualizada às 18h50