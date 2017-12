Tiroteio em comício mata 2 e fere 6 na Grande BH Um tiroteio ocorrido ontem, à noite, durante um comício em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, deixou dois mortos e seis feridos. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 30 tiros foram disparados no local. Mais de 100 pessoas participavam de uma festa na Praça da Juventude, no bairro Cristina, promovida por candidatos às próximas eleições, quando o tumulto começou. Os policiais informaram que Thiago de Jesus foi executado com 19 tiros e o amigo dele, Diego Alves de Alcântara, foi baleado 14 vezes. Eles foram alvejados porque, segundo as primeiras informações, Thiago teria paquerado a namorada de um dos autores dos disparos. Os primeiros atendimentos aos feridos foram feitos no pronto-socorro da cidade. Depois, eles foram transferidos para o Hospital João XXIII, na capital mineira. A direção do centro de saúde não informou o estado de saúde dos três pacientes que ainda permanecem internados. Até o momento, cinco suspeitos de terem participado do tiroteio, entre eles um adolescente, foram detidos.