Tiroteio em ônibus mata passageiro e fere ladrão em Salvador

Um passageiro morreu e um bandido ficou ferido durante tiroteio dentro de um ônibus em Salvador, na Bahia, na manhã desta quarta-feira, 15. Segundo a Polícia Militar, por volta das 6 horas, três homens invadiram o coletivo, que fazia o trajeto Terminal da França/Praça da Sé, e anunciaram o assalto.

Um dos passageiros reagiu, dando início a uma troca de tiros. Um dos assaltantes foi baleado, enquanto o passageiro que reagiu, fugiu. Os três assaltantes desceram do ônibus e entraram num matagal.

Durante o tiroteio, o passageiro Antônio da Silva Domingos foi atingido na cabeça e socorrido no Hospital Menandro de Farias, onde foi constatado o óbito. Dois assaltantes foram capturados, inclusive o ferido, e reconhecidos pelos passageiros do coletivo. A PM realiza diligências com o objetivo de capturar o terceiro integrante do grupo.