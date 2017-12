Tiroteio em shopping em Volta Redonda deixa um morto A Polícia intensificou neste sábado, 24, as buscas para localizar o menor que assassinou a tiros Fagner Rodrigues de Castro, de 24 anos, na porta do Shopping Sider, em Volta Redonda, na noite de sexta-feira, 23. O criminoso também atingiu outro jovem, Alfredo Júnior da Silva, de 18 anos, baleado de raspão na cabeça e que não corre risco de morte. Na hora dos disparos, havia muita gente no shopping. Houve pânico e correria. As pessoas pensavam que se tratava de um assalto. O menor estava numa moto à espera das vítimas. De acordo com informações preliminares da polícia, os três teriam se desentendido num baile funk. O assassino seria morador da Favela da Caviana, em Volta Redonda.