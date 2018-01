Tiroteio entre traficantes e policiais fecha avenida no Rio Uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, a Linha Vermelha, ficou fechada por 20 minutos na madrugada desta quinta-feira, 16, por conta de um tiroteio entre traficantes e policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV). A troca de tiros ocorreu em frente à favela Parque Alegria, no Caju, após 20 traficantes tentarem fechar o trânsito. Um dos criminosos deitou-se na pista, simulando um atropelamento. Os motoristas não pararam e avisaram a polícia. Assim que os homens do BPRV chegaram, teve início a troca de tiros. Os criminosos fugiram e não há registro de feridos.