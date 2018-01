Tiroteio entre traficantes fecha túnel no Rio de Janeiro Traficantes dos Morros da Coroa e da Mineira, no bairro do Catumbi, na zona norte do Rio de Janeiro, trocaram tiros na tarde de hoje, levando pânico aos moradores e aos motoristas que passavam pelo túnel Santa Bárbara, que liga as zonas norte e sul da cidade. O túnel está interditado nos dois sentidos há mais de meia hora. Três motoristas que passavam pelo túnel foram baleados. As vítimas dos tiros foram socorridas para o Hospital Souza Aguiar, informou a rádio CBN. Um helicóptero da Polícia Civil sobrevoa o local e cerca de cem policiais civis e militares estão espalhados pela região e já começaram a subir o Morro da Mineira.