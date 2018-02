Tiroteio faz Linha Vermelha ficar interditada por 15 minutos A Linha Vermelha foi interditada por cerca de 15 minutos, na manhã desta sexta-feira, 16, em decorrência de um tiroteio entre militares da Marinha e traficantes de Vigário Geral (zona norte da cidade). De acordo com a polícia, o confronto ocorreu perto do Centro de Reparos e Suprimentos Especiais da Marinha (Cresumar), em Parada de Lucas, e provocou o fechamento da via nos dois sentidos, na altura do quilômetro 15, em Duque de Caxias (Baixada Fluminense). O 1.º Distrito Naval está apurando as causas do conflito. O trânsito já foi liberado.